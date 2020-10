Koster Henk Soepenberg: ‘Mongool een scheldwoord? Dat hebben we er van gemaakt’

Met vrouw Els woont Henk Soepenberg (68) in een historisch pand in Middelburg, met aan de achterkant zicht op de Oostkerk. Het huis heet ‘Hulst’. Als Henk in zijn werkplaats (een restant van de vestingmuur naast een ontmantelde stadspoort) tegenover zijn woning aan het sleutelen is en zijn vrouw belt om te zeggen dat-ie moet eten, is het altijd: ,,Ha Hulst, hier met de overkant.” Waar het huis zijn naam aan te danken heeft, weten Els en Henk niet. ,,Er zijn meer huizen in Middelburg met namen van Zeeuwse plaatsen. Ik stel me voor dat diverse steden in vorige eeuwen een vertegenwoordiging hadden in het provinciaal bestuur en een gebouw waar afgevaardigden konden verblijven. Maar of dat klopt weet ik niet.”