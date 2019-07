Kortingen voor bus in Zeeland en naar Gent

COLUMN WENDY WAGENMAKERS Poffertjes wilden ze, knakworst­jes, tosti’s en een glitterta­toe­a­ge

7:00 Het was woensdagmiddag en behalve een bataljon kleuters (‘playdates’ noemen 5-jarigen dat) had ik ook mijn schoonvader over de vloer. Hij is niet alleen de liefste, maar ook nog eens de verstandigste, net gepensioneerd bovendien, en ging mee naar een huisbezichtiging om, op het moment dat ik sta te kwijlen bij bakelieten deurklinken, slimme vragen te stellen over spouwmuren en isolatiemateriaal.