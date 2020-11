Koren balen van zangverbod: ‘Vrees dat we straks helemaal opnieuw moeten beginnen’

column maikel harte ‘Ik heb getwijfeld over België’ kan je in deze coronatijd makkelijk zingen

21 november Al de hele week zit ik met het lied België van Het Goede Doel in m’n kop. U kent het wel: ,,Ik stond zelfs in dubio, maar ik nam geen enkel risico, ik heb getwijfeld over België, Bel-gi-je.” Het nummer werd doorgestuurd door een maat van me. Hij zit in quarantaine, omdat zijn zoon besmet is geraakt.