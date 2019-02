Kopietje van Van Gogh, voor nog geen zesduizend euro

Vistrans­por­teur Kotra stoot Deens filiaal af

7:00 YERSEKE - Kotra Logistics uit Yerseke stoot een Deens overslagcentrum af. De specialist in vistransport hevelt Transport Vooruit A/S in het Deense Padborg over naar Thermo Transit, waarvan de Litouwse transportonderneming Girteka eigenaar is.