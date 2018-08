Koperdief moet naar instelling voor veelplegers

MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft vandaag de 27-jarige S. L. uit Sommelsdijk de zogeheten ISD-maatregel opgelegd. Deze maatregel is met name bedoeld voor veelplegers en betekent een verblijf van twee jaar in een instelling voor veelplegers. In die tijd kunnen ze werken aan zichzelf. Voor wie daar geen zin in heeft, betekent dat 'twee jaar koud zitten'.