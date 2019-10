Koortsachtig overleg over crisis rond Zeeuws-Vlaamse Ride for the Roses

Forse kritiek op manier waarop Goes besloot tropisch bos aan te leggen bij Omnium

20:31 GOES - Het besluit om een tropisch bos aan te leggen bij sport- en recreatiecentrum Omnium in Goes was niet gebaseerd op goed doordacht beleid. Bovendien is de commerciële potentie van zo'n bos nooit goed onderzocht. Gemeenteraad en college zijn destijds niet kritisch genoeg geweest.