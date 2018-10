Koninklijke Onderscheiding voor bestuursleden muziekvereniging Omnis Cantare

Die kunstenaar met vijf vrouwen, die was in het echt heel an­ders

19:07 KAPELLE - Anton Heyboer? Dat was toch die kunstenaar met vijf vrouwen? ,,Ja, dat is het beeld dat veel mensen hebben’’, weten de verzamelaars Willy en Trees van Kleef. ,,Wij hebben hem anders leren kennen.’’ Hoe 'de rare pias van tv' in het echt was, vertelden de zussen zaterdag in Kapelle. Niet in een museum, maar in interieurwinkel Bas+Mar de Jager. Want daar hangen 68 werken uit hun imposante Heyboer-collectie.