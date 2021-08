Koninklijk overnachten op PSD-boot, inclusief erwtensoep en broodje kroket

Tussen de grote jongens bij Scheepswerf Reimerswaal in Vlissingen-Oost oogt de Koningin Emma bijna nietig. Pas wie aan boord stapt, merkt hoe groot het toch nog is. Arjan van Gelder van PSDnet.nl kijkt op het dek trots rond. Na jaren is het gelukt een heus PSD-schip te bemachtigen. En niet alleen dat. Het krijgt een mooie nieuwe bestemming en wordt nu, met gevoel voor historie en oog voor comfort, opgeknapt. ,,Dit hadden we nooit durven dromen.”

PSDnet.nl bestaat uit vier hobbyisten die alles in het werk stellen om de herinnering aan de Zeeuwse veerboten levend te houden. Dat het hen is gelukt om een heus schip te bemachtigen is, behalve aan goede contacten in de sector, te danken aan de samenwerking met een investeerder. Die bleef lange tijd op de achtergrond, maar het blijkt Michel Kloeg te zijn. Hij is onder meer eigenaar van viersterrenhotels in Zoutelande (Beach Hotel), Westkapelle (Kaap West), Dishoek (Zeeuws Licht) en Goes (Boutique Hotel Rijks) en nauw betrokken bij de omvorming van de voormalige Timmerfabriek in Vlissingen tot hotel.