Koningsdag 2020: theatervoorstelling beleven vanuit je voortuin

De Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar is blij met het initiatief van muziekverenigingen om bij verzorgingstehuizen een klein concert te geven. ,,Het zijn dit soort gebaren die zorgen voor een groot gevoel van saamhorigheid. Ik vier deze dag vandaag thuis met mijn gezin, maar wel in verbondenheid met iedereen die zich inzet voor de samenleving in Vlissingen.”

Koudekerke, al jaren een bruisend oord op Koningsdag, laat het feest vandaag zeker niet geruisloos voorbij gaan. Wilma de Groot, bestuurslid van de lokale oranjevereniging, geeft toe dat ze ‘baalt als een stekker’. ,,Het is ontzettend jammer, maar dit treft werkelijk iedereen en ik heb uiteraard begrip voor de maatregelen”, relativeert ze. ,,Normaal gesproken zou het feest hier op het dorp gisteren al afgetrapt worden met de Nacht van Kou. En op Koningsdag zelf zijn er natuurlijk de activiteiten op het Dorpsplein. Alles bij elkaar gaat de gezelligheid meestal tot in de kleine uurtjes door en is het twee dagen feest op Koudekerke.”

Versierde koets

Nu er van een volle feesttent en mensenmassa’s onmogelijk sprake kan zijn, komen er wel andere initiatieven tot bloei. ,,Na het klokgelui om 09.45 uur, dat op dit tijdstip in heel Nederland te horen is, nuttigen we met het bestuur van de oranjevereniging op het Dorpsplein, uiteraard op gepaste afstand van elkaar, een glaasje oranjebitter”, vertelt De Groot. ,,Daarna vertrekt een prachtige koets met aan boord niemand minder dan ‘Willem-Alexander’, ‘Máxima’ en ‘Beatrix’ om de versierde huizen te beoordelen. We hebben alle dorpsbewoners opgeroepen om hun woningen zo mooi en origineel mogelijk te versieren. Op deze manier proberen we er toch een bijzondere en enigszins feestelijke dag van te maken waar iedereen van geniet.”

Drive-in show

Ook muzikant en theatermaker Tijl Damen uit Breskens laat zich niet uit het veld slaan door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Hij toert vandaag door Zeeuws-Vlaanderen met een heuse drive-in show. Kinderen kunnen zo vanuit hun voortuin een theatervoorstelling beleven. ,,Mijn agenda voor de komende tijd werd in maart in één keer schoongeveegd, dus ik ben gelijk gaan broeden op alternatieven. Mijn bus, die ik normaal gebruik voor het transport van mijn spullen naar het theater, heb ik omgebouwd tot een mini-theater dat voor iedereen te boeken is”, legt hij uit. ,,Als ik op het speeladres arriveer, is het een kwestie van de stekker erin en spelen maar. De bedoeling is dat mensen vanuit de eigen tuin van het optreden genieten. We moeten natuurlijk wel de anderhalvemeterregel in acht nemen.” De show bestaat uit interactieve liedjes over feest, koningen en koninginnen. ,,Maar als de behoefte er is, kan er uiteraard ook een coupletje van het Wilhelmus in geknald worden.”

Livestream

Voor poppodium Brogum in Zierikzee is Koningsdag 2020 eveneens compleet anders dan voorgaande jaren. Toch zitten zij ook zeker niet bij de pakken neer. Voorzitter Swen Blikman is blij met het optreden van Exile, een Rolling Stones tributeband. En nee, dit optreden is uiteraard niet bij te wonen in Brogum maar te volgen via een livestream op Facebook vandaag vanaf 17.00 uur.

In Wemeldinge, dat eens in de vijf jaar op zijn kop staat met Koningsdag, heeft de oranjevereniging de inwoners opgeroepen de huizen te versieren. Het uitgebreide feestprogramma, compleet met muziek en catering, is integraal doorgeschoven naar 2021 in de hoop op betere tijden. Burgemeester Fons Naterop van gemeente Kapelle houdt om 10.00 uur een toespraak die via een livestream te volgen is. In Goes zal op dit tijdstip vanuit de tv-toren een unieke versie van het Wilhelmus klinken. Luc Oggel speelt het volkslied vanochtend live op de elektrische gitaar.

Ook verpleeghuizen laten Koningsdag 2020 niet ongemerkt voorbij gaan. Versierde woningen, medewerkers in oranje kledij en allerlei festiviteiten zullen bij de bewoners van SVRZ zeker het oranjegevoel oproepen. Zo staat er een theatervoorstelling op het programma evenals een belevingstafel met een speciale koningshuismodule.

Wat ondanks alles wel onveranderd blijft: de vraag naar oranjetompoucen. Koningsdag of Woningsdag, de vraag naar deze lekkernij blijft onverminderd groot. Afgelopen dagen lagen ze bij de bakkers en de supermarkten al in de vitrines en vandaag staan we er gewoon voor in de rij. Op anderhalve meter afstand, dat dan wel.