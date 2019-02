Koningin Máxima onverwacht op bezoek bij Arduin in Middelburg

Goes stelt kap van 46 bomen aan de Troel­stralaan uit na kritiek van wijkbewo­ners

12:00 GOES - De kap van 46 bomen in de Troelstralaan in Goes is uitgesteld tot het najaar. De gemeente heeft dat besloten, nadat veel bewoners van de Goese Polder op onder meer sociale media hun teleurstelling hadden uitgesproken over het weghalen van de bomen.