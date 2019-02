Koningin Máxima is in Vlissingen voor het maken van afspraken over ‘Meer muziek in de klas’

Koningin Máxima is in de Lasloods bij de ondertekening van een samenwerkingsafspraak over muziekonderwijs in Zeeland. De koningin is erevoorzitter van het initiatief ‘Meer muziek in de klas’, dat muzieklessen op basisscholen stimuleert. Meer dan twintig partijen, van Bløf tot de provincie, zetten hun handtekening.

Joop van den Ende is bestuurslid van ‘Meer muziek in de klas’ en vanuit die functie aanwezig in Vlissingen. Leerlingen van mytylschool De Sprienke zullen voor koningin Máxima spelen. Er zijn zo'n 550 kinderen aanwezig in de Lasloods.