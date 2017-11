Koningin Julianaschool wint regiofinale SlimmerIQuiz

Slimmeriken van de hoogste groepen van acht Zeeuwse basisscholen streden in teams tegen elkaar in het gebouw van de SSG Nehalennia in Middelburg. De quiz is een initiatief van de Nederlandse afdeling van Mensa, de internationale vereniging voor mensen met een zeer hoge algemene intelligentie. Tijdens de SlimmerIQuiz oplossingen bedenken voor allerlei vraagstukken. Daarbij draait het niet om kennis, maar om redeneren, creativiteit en samenwerken.