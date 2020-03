Konijn met kooi en al gedumpt in park Middelburg: ‘Zeer schokkend en verdrietig’

VIDEO Stille dood van de telefoon­cel in Zeeland; alleen vandalen en wildplas­sers maakten er nog gebruik van

15:22 Eenzaam en verlaten stonden ze tot een paar jaar geleden nog in het straatbeeld. Maar niemand die nog naar ze omkeek, niemand die er tegen praatte. Alleen bij vandalen waren ze nog populair. Aan de kust hielden ze het nog wel even uit, stapte af en toe een verdwaalde toerist nog wel eens binnen. Of een wildplasser. Maar onlangs verdween de laatste telefooncel uit onze provincie. Het einde van een tijdperk.