Konijn is ook in Zeeland het haasje

Vanavond eerste aflevering: twaalfdeli­ge docuserie over Renesse bij BNNVara

2 november RENESSE - Horecaondernemers Jimmy en Nikki, garagehouder Wahe, wijkagent Douwe en zijn dochter Femke. In een docuserie genaamd Typisch Renesse laat BNNVara heel Nederland meekijken in het wel en wee van mensen die in en rond Renesse wonen. De eerste aflevering van de serie is vanavond om 19.15 uur op NPO2 te zien.