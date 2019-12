Komt de hyperloop naar Zeeland? Vrijdag krijgen we het antwoord

1000 kilometer per uur

Het testcentrum bestaat uit een testbaan van drie kilometer lang en een onderzoekslab. De hyperloop kan mensen, maar ook goederen vervoeren in een elektromagnetische buis. Dat gaat supersnel, met maar liefst 1000 kilometer per. Ter vergelijking: de TGV rijdt ongeveer 320 kilometer per uur. In 2017 heeft de Train à Grande Vitesse een keer 559 kilometer per uur gereden. Een rit met de hyperloop tussen Amsterdam en Eindhoven zou minder dan een kwartier duren. Het testcentrum moet uitwijzen of een hyperloop een goed alternatief is voor korte afstandsvluchten.