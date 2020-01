Komisch variété van Hilaria in Wemeldinge

Een uniek theaterduo komt naar Wemeldinge. Theatergroep Hilaria bestaat uit Rob en Rob, oftewel Rob Strengers en Rob Bijmans. In 1986 leerden de twee Hagenezen elkaar kennen op een verjaardagsfeest. ,,Er hingen bij mij thuis zelfgemaakte poppen en beelden aan de muur”, vertelt Bijmans. ,,Rob kwam naar me toe en zei: ‘goh, daar kun je van alles mee’. We besloten samen wat te proberen en op de Boulevard in Scheveningen speelden we een korte straattheateract. Na afloop gingen we met de pet rond en waren we blij als we 50 gulden op een dag binnenhaalden. Naarmate ons toneelstukje beter werd, begonnen mensen meer geld te geven. Op een mooie zomeravond zat er 400 gulden in onze pet. Dat voelde als een fortuin.”