Komende tijd verkeershinder op de N57, Veerse Gatdam en Oosterscheldekering

Minder vacatures in Zeeland, maar techniek, bouw en zorg schreeuwen nog steeds om personeel

17:51 GOES - Er zijn veel minder vacatures in Zeeland dan in dezelfde periode in 2019. Vorig jaar werden er tussen 1 mei en medio juli 17.000 banen aangeboden tegen 11.000 nu. Niettemin schreeuwt een aantal sectoren nog steeds om personeel: de techniek, bouw, zorg en welzijn. Ook in horeca en de schoonmaak zijn (tijdelijk) veel handen nodig.