Komende tijd omrijden door werkzaamheden Westerscheldetunnel

COLUMN JAN VANTOORTELBOOM Een deinende lusthof vol naakte, exotische vrouwenli­cha­men

19 september Iedere mens droomt elke nacht, zegt men. Alleen herinneren velen van ons zich bij het ontwaken niets meer. Dat is bij mij meestal het geval, behalve vorige week. Die droom staat me nog levendig voor de geest. Het had misschien ook te maken met een slechte pint die ik de avond ervoor had gedronken, een Nederlands prutbiertje.