Komende dagen ‘lichtgevend water’ te zien in Zeeland: zeevonk

Hotspots

Volgens WeerPlaza zijn er verschillende hotspots om zeevonk te aanschouwen. Het lichtgevend water is vooral te zien in water dat overdag weinig beweegt, want daar is de opwarming het sterkst. Denk daarbij aan aparte afwatering in stilstaand water, haventjes of sluizen die uit de wind liggen.

Zeevonk kan je in Zeeland langs de hele kustlijn tegenkomen. Bekende hotspots zijn Westkapelle, Domburg en de Oosterschelde. Ook in Breskens was gisteren al zeevonk te zien. In de rest van Nederland is het fenomeen te zien in de omgeving van het Waddengebied, de Maasvlakte en sommige locaties in Noord- en Zuid-Holland.