Komend weekeinde werk aan de A58

RILLAND - Komend weekeinde is de A58 tussen Rilland Yerseke in de richting van Vlissingen afgesloten wegens werkzaamheden. De afsluiting gaat vrijdag 10 september om 21 uur in en eindigt maandag 13 september om 5 uur ‘s ochtends. Er wordt gewerkt tussen afrit 31 Rilland en toerit 33 Yerseke. Vanaf Bergen op Zoom wordt verkeer richting Goes, Middelburg en Vlissingen omgeleid over Tholen, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Walcheren. Dat betekent vertraging. Lokaal verkeer tussen Rilland en Yerseke kan gebruik maken van de N289.