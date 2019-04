Komend weekeinde geen treinen door werkzaamheden bij Goes

GOES - Door de bouw van de spooronderdoorgang in Goes rijden er in het weekeinde van 12 tot en met 15 april geen treinen. De NS zet snelbussen in. Ook voor overig verkeer leveren deze werkzaamheden hinder op; de overweg bij de Hertumweg is tijdens het weekeinde afgesloten voor al het verkeer. De overgang gaat dicht vanwege de veiligheid. Wel zal er veel bouwverkeer rijden.