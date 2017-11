Koffiedrinkende winkeldieven aangehouden in woonzorgcentrum Oostburg

OOSTBURG - De politie heeft dinsdagmiddag aan de Veerhoeklaan en de Eenhoornplantsoen in Oostburg drie mannen aangehouden voor winkeldiefstallen. Twee van hen werden aangehouden in een woonzorgcentrum, waar ze koffie zaten te drinken. De politie vermoedt dat zij meer diefstallen hebben gepleegd in andere plaatsen in de provincie.

Dinsdagmiddag rond 15.30 uur meldde een bedrijfsleider van een winkel aan de Veerhoeklaan dat zojuist een winkeldiefstal was gepleegd. Enkele politie-eenheden gingen ter plekke. De bedrijfsleider liet foto's zien van een van de daders. Hij vertelde dat ze waren weggerend richting het woonzorgcentrum. Een agent reed naar dit centrum en werd door een voorbijganger erop gewezen dat hij zojuist twee onbekende vreemde mannen had gezien. Aan de politiemeldkamer werd zelfs gemeld dat zij in het woonzorgcentrum koffie zaten te drinken. Een agent zag hen zitten en herkende een van de mannen van de foto van de bedrijfsleider. Omdat de andere man zich niet kon legitimeren werd het tweetal aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een man (40) uit het Franse Vannes.

De bedrijfsleider van de winkel deed aangifte. De daders hadden enkele tassen achtergelaten. Deze bleken afkomstig van andere winkels in Oostburg en vermoedelijk voorzien van gestolen spullen. Rond 17.00 uur zag een agent op de Markt een man lopen, waarvan het signalement overeenkwam met de verklaringen van winkelmedewerkers. De agent liep snel naar de winkel en vroeg een medewerkster of zij hem herkende. Dat deed ze inderdaad, hij was die middag al bij hen in de winkel geweest. Deze 41-jarige man uit het Franse Pontivy werd ook aangehouden. Het drietal is voor verder onderzoek en verhoor naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht en ingesloten. Ze worden deze woensdag verhoord.

Appgroep