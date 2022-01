Koffie, krant, wifi en rust: ‘De bibliotheek is mijn baken in coronatijd’

Beker chocomel, een krant en een lekkere stoel. Wat wil je nog meer? Ed en Nan Schrij (allebei 77) uit Middelburg zitten deze lockdown zeker twee keer per week in de centrale hal van de ZB. ,,De bibliotheek is mijn baken in coronatijd”, zegt Ed. ,,We fietsen veel. Dan gaan we op een terrasje zitten, en drinken een bakje koffie. Maar nu we in lockdown zitten, kun je nergens naar binnen.”