Koffie, koeken en begrip voor Zeeuwse boeren

VIDEO Zuid-Beveland heeft warm onthaal en veel geld voor wandelende dj's van Serious Request

18 december GOES - Zuid-Beveland heeft de lopers van Serious Request woensdag een prachtige start van hun wandeltocht bezorgd. De Grote Markt in Goes stroomde vol en ook in de dorpen zorgden tientallen mensen voor een warm onthaal én - nog belangrijker - heel veel geld.