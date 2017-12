Koffers vol herinneringen helpen mensen met dementie

De inwoonsters van Baarland en Veere gaan regelmatig op bezoek bij verpleeg- en verzorgingshuizen voor een activiteitenprogramma. Ze nemen dan een koffer mee vol tastbare ‘herinneringen’ zoals een bonensnijder, een petroleumstel en andere keukenspullen van vroeger. Maar er zijn ook andere koffers, vertellen Meinard Sprenger (Oostkapelle) en Sylvia van Dam Merrelt (Veere). Hij: ,,Als we naar Vlissingen gaan, nemen we vaak de Scheldekoffer mee met oud gereedschap. Maar daar moet je natuurlijk niet mee aankomen in Aagtekerke. Dan nemen we de boerderijkoffer mee. Of de strandkoffer.” ,,En naar Kapelle de fruitkoffer”, vult Van Dam Merrelt aan.

Positieve herinneringen

Al ruim vijf jaar gaan vrijwilligers in Zeeland op pad met koffers vol tastbare herinneringen. De inhoud zorgt ervoor dat bewoners van die verzorgingshuizen herinneringen aan vroeger ophalen. Van der Lugt: ,,Het geeft hen plezier en voldoening.” De vrijwilligers gaan hierover met hen in gesprek en krijgen soms de meest fantastische verhalen te horen. Van Dam Merrelt benadrukt dat er bewust is gekozen voor positieve herinneringen. ,,We hebben geen oorlogs- en geen watersnoodkoffer.”

Oorspronkelijk ontstond het project in Museum Veere. Daarom kwamen deze week de vrijwilligers daar samen om met elkaar te praten over wat ze allemaal meemaken. Inmiddels lenen dertien Zeeuwse musea ‘herinneringen’ uit aan het project. De vrijwilligers, uit heel Zeeland, hebben samen meer dan zeventig koffers en bezoeken maandelijks zo’n 350 mensen met dementie.

Even uit het isolement

Ze zien ook dat hun koffers met inhoud effect hebben. Kamphuis: ,,Je ziet de mensen opleven. Soms valt het ons niet eens op maar horen we na afloop van een verpleegkundige dat meneer A of mevrouw B vol aandacht was.” Sprenger: ,,Je haalt ze even uit hun isolement.” De vrijwilligers horen dat het positief effect van een bezoek met een koffer soms twee dagen duurt. Van der Lugt: ,,Dat is toch heel mooi dat je dat kan bereiken.”