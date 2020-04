Koeien mogen zonder extra vergunning de wei in

De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet: ,,Het beweiden van weilanden door vee is al sinds jaar en dag een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering in de veehouderij. De Nederlandse samenleving hecht er dan ook aan dat vee in het landschap aanwezig en zichtbaar blijft. Beweiden is ook in termen van stikstofuitstoot gunstiger dan het compleet op stal houden van het vee, waarbij urine en vaste mest vermengd raken in de stal. In dat proces komt er stikstof vrij.”