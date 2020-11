Knus en overzichtelijk in Waanskinderen

Het begint met twijfel. Zitten we in Waanskinderen, of zitten we er net naast? We komen van Kloetinge en staan langs de Kapelseweg. Het doodlopende zijweggetje waar aan het begin op een blauw straatnaambord Waanskinderen vermeld staat, zijn we al ingereden. Tevergeefs. De bewoners van de enige bungalow geven niet thuis. Terug naar de hoofdroute, de Kapelseweg. Als er al sprake is van een buurtschap, dan moeten we de stuk of tien huizen en boerderij die we nu tegenkomen, meerekenen.