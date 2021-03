Knuffelen, muziek maken en een biertje op het terras: dit gaan we als eerste doen na de lockdown

Wij vroegen u twee weken geleden wat u als eerste gaat doen, als we weer vrij zijn om te gaan en staan waar we willen. We ontvingen tientallen reacties, waar vooral uit blijkt dat we tijdens de lockdown het contact met elkaar het meeste missen. Hieronder vindt u ze.

Jan van Haaren: Als gepensioneerd verpleegkundige blijf ik na de lockdown gewoon aan het bed werken in ons verpleeghuis,wat ik al vijftig jaar doe. Verzorgen van je medemens is prachtig.

Volledig scherm Fransje de Jonge gaat als eerste naar haar beste vriendin. © Fransje de Jonge Fransje de Jonge: Ik ga als eerste naar m’n beste vriendin, al sinds 49 jaar. Ze woont in den Bosch met haar man; kunnen we eindelijk elkaar weer zien.

Nadine van Weele: Zodra het weer mag, stap ik met mijn kinderen in de auto en rij naar mijn ouders en oma in Aken! Wij missen mekaar al veel te lang. Kan niet wachten om hen weer te mogen omhelzen.

Quote Repeteren met het bandje waar ik al dertig jaar deel van uitmaak: krasse knarren die zich een hele middag rockster wanen Dick Quaak

Volledig scherm Karin van Houtum kan niet wachten tot ze kleindochter Charlène kan bewonderen in Frankrijk. © Familiefoto Karin van Houtum: Wij zouden heel graag weer naar onze dochter in Zuid-Frankrijk willen. We zijn inmiddels opa en oma van Charlène, we hebben haar nog niet vastgehouden, hebben zelfs onze dochter niet zwanger gezien, alleen op Skype. Charlène is inmiddels al ruim 3 maanden oud. Zo gauw het kan gaan we ernaartoe.

F. Hergarden: Uit eten met mijn 8 vriendinnen waar ik al 40 jaar bevriend mee ben en al die jaren elke donderdag een paar gezellige uurtjes mee heb en elk jaar een weekje mee op vakantie ga.

Volledig scherm Dick Quaak: muziek maken met de krasse knarren. © Dick Quaak Dick Quaak: Het eerste wat ik wil doen na de lockdown, behalve de kleinkinderen knuffelen, is repeteren met het bandje waar ik al dertig jaar deel van uitmaak. Krasse knarren die zich om de drie, vier weken een hele middag rockster wanen met nummers van de Shadows, Jerry Lee Lewis en Chuck Berry.

Marion Teixeira: Een jaar geleden sloten wij de deur van ons huis op ons kleine Griekse eiland. Precies op 25 februari 2020 gingen we even op en neer naar Nederland, dachten we. Wat mis ik mijn eiland waar het leven zo rustig en zonder stress voortkabbelt. En wat mis ik het pleintje van ons dorp, dat ‘s morgens de ontmoetingsplaats is om een kopje koffie te drinken met vrienden. En de poezenkinderen die nu al een jaar buiten leven zonder ons. Als alles weer normaal is: naar huis, ons plekje onder de Griekse zon.

Leo Luteijn: Kinderen en kleinkinderen weer over de vloer.

Quote Iedereen een knuffel een hapje en een drankje Marja Plugge

Familie De Feijter: Als de lockdown wordt opgeheven kunnen we eindelijk als eerste onze schoonvader/opa/overgrootvader opzoeken in het woonzorgcentrum. Oma kan nu de enige bezoekster zijn. Als familie sta je machteloos, want ook wij willen hem bezoeken en hem laten genieten van de achterkleinkinderen.

Volledig scherm Zingen met Lezzom, dat is het eerste dat Krijn Wielemaker weer wil doen. © Lezzom Krijn Wielemaker: Zodra dat weer toegestaan is, willen de mannen van Lezzom en hun dirigent weer zingen! Samen muziek maken, daar snakken de zestien mannen naar. En na afloop nog even ‘de kelen smeren’. Er zijn situaties waarin woorden tekortschieten. Om dan emoties met elkaar te delen, gebruiken we vaak muziek. Wij genieten daar ontzettend van, en we hopen dat ons publiek dat binnenkort ook weer kan.

A.Gerritsen: Heerlijk knuffelen met mijn kinderen kleindochter en borrelen met onze vrienden, zo vreselijk gemist allemaal.

J.P. Veenstra: Een feestje geven en allemaal weer een knuffel geven

Marja Plugge: Mijn hele gezin uitnodigen voor een heerlijk buffet, diner of bbq. Lekker gezellig. Iedereen een knuffel een hapje en een drankje.

Volledig scherm Ook Marjolijn Feijen mist vooral het contact met de kinderen. © Familiefoto's Marjolijn Feijen: Wat ik het meest gemist heb is het fysieke contact met mijn kinderen; ze wonen in Amsterdam en Tilburg. Maar, begrijp me goed, het kan vele malen erger. Eerlijk gezegd denk ik dat het ook weer raar zal voelen wanneer de regels vervallen. Hoop echt dat de versoepeling er snel aan komt. Zeker ook omdat ik, als alles goed mag blijven gaan, in mei oma word.

Volledig scherm Snel weer uit eten, zegt Anneke Cappon. © Familiefoto Anneke Cappon: Als de lockdown over is gaan we zeker snel weer uit eten! Gezellig knus binnen in de winter of juist op een zomers terras, heerlijk, we tellen af!

Greet Verhage-Geerse: Wat ik het meeste mis is de sportschool. Dat ga ik direct reserveren als het weer mag. Iedere week mijn rug goed uitstrekken door aan mijn voeten op te hangen. Daar heb ik veel baat bij.

Helga Berendse: Mijn vriendinnen knuffelen en dan samen een hapje eten.

Anneke Koppejan: Wij gaan dan snel op reis naar onze kinderen en kleinkinderen, daar verlangen we naar.

Volledig scherm De bijna 94-jarige moeder van Greet Timmerman drinkt graag een kop koffie met haar kinderen; dat is dus het eerste dat gaat gebeuren, als het weer mag. © Greet Timmerman Greet Timmerman (met foto): Deze foto maakte ik vorig jaar van mijn broer en zijn vrouw samen met mijn moeder. Dit was na de vorige lockdown. Mijn moeder van bijna 94 jaar had sommige van haar kinderen toen al langere tijd niet gezien. Nu kunnen de bezoekmomenten ook nog heel beperkt. Mijn moeder gaat zo graag met één van haar 7 kinderen ergens koffie drinken met iets lekkers erbij. Zodra dit weer mag, gaan we dit zeker weer doen.

Janneke Willekes: Als ik volledig gevaccineerd ben alles weer echt veilig vind, zou ik graag weer eens op een wat drukkere plaats komen, b.v. de binnenstad van Middelburg of Goes. Ook zou ik graag weer eens met de trein ergens heen gaan. Mijn kinderen heb ik al een jaar niet gezien, dus dat zou leuk zijn.

Volledig scherm Knuffelen met de kinderen en kleinkinderen, dat is wat Ans de Vlieger wil. © Familiefoto Ans de Vlieger: Wanneer de lockdown wordt opgeheven gaan we als eerste mijn moeders verjaardag vieren. Zij werd 5 december 85 jaar en kon klein- en achterkleinkinderen alleen van een afstand begroeten. En ik haal direct mijn kinderen en kleinkinderen in huis om eens lekker mee te knuffelen. Feest!

Roswita de Bruijne: Ik ga snel lunchen op een terras in Veere.

Quote Samen met mijn hondje terrasje doen of naar café Albert Seghers

Volledig scherm Dagje winkelen, terrasje, uit eten: Astrid Hubregtse doet het graag weer met vriendin Simona. © Familiefoto Astrid Hubregtse: Mijn vriendin Simona uit Rotterdam bellen om een dagje te winkelen. Dit is inclusief terras en uit eten. Normaal gesproken doen we dit een paar keer per jaar. Zij is chronisch ziek en vatbaar, alleen en kon weinig tijdens de lockdown. Deze dag wordt een feestje en een onuitwisbare herinnering.

Volledig scherm Zo snel mogelijk een feestje bij De Kruising. © Marie-Louise Mannaert Marie-Louise Mannaert: Onze club De Kruising, voor mensen met een lichamelijke beperking, weer opstarten met een heel mooi programma. Elke maandagmiddag kwamen we bij elkaar en dit jaar op 6 maart bestaan we zelfs 15 jaar, maar dat kunnen we nu niet vieren. Zo gauw het kan gaan we er een feestje van maken!

Volledig scherm Het hondje van Albert Seghers moet zich nu thuis behelpen, maar gaat liever weer naar een terras of café. © Albert Seghers Albert Seghers: Samen met mijn hondje terrasje doen of naar café. Ze gaat altijd graag mee en krijgt van de eigenaresse een koekje. En dat weet ze maar al te goed. Nu vermaken we ons thuis met een biertje.

Volledig scherm De hele wereld over om kinderen en kleinkinderen te zien, dat is wat Richard en Ina van Acker willen. © Familiefoto Richard en Ina van Acker: Wij kunnen niet wachten tot het vliegverkeer weer op gang komt. Onze twee zonen wonen beiden aan de andere kant van de wereld, de oudste in Singapore en zijn vrouw met twee dochters in Ho Chi Minh Stad in Vietnam. Onze jongste kleindochter is in september 2020 geboren. We willen haar zo snel mogelijk in onze armen sluiten. Onze tweede zoon woont in Washington DC. Ook hem en zijn vrouw willen we weer zo snel mogelijk ontmoeten.

Volledig scherm Snel naar Belfast om kleinzoon Sam te zien, denken Marijke en Erik van den Branden. © Familiefoto Marijke en Erik van den Branden: Als eerste na de lockdown gaan we een reisje boeken naar Belfast, Noord-Ierland naar onze zoon Martijn, zijn vrouw Deborah, en onze kleinzoon Sam. en we gaan hem knuffelen, daar verlangen we zo naar, na al dat FaceTimen, zal dat heerlijk zijn!

Gertien Wijers: Verandert er voor mij niks… Door de invaliderende chronische ziekte ME/CVS ben ik al jaren aan huis gebonden, en tegenwoordig ook steeds meer aan bed. Na de lockdown kan ik nog steeds niet op bezoek bij vrienden en familie, kan ik nog steeds mijn oude moeder geen kus of knuffel geven. Na de lockdown? Zal ik jullie uitzwaaien als jullie het gewone leven weer oppakken en ik thuis achterblijf. En neem me niet kwalijk dat de zakdoek waarmee ik wuif wat vochtig is.

Volledig scherm Oefenen met Leftovers! © Paul Jongejan Paul Jongejan: Over deze vraag hoef ik niet lang na te denken: weer oefenen en optreden met onze band Leftovers!

Lineke Lensen: Ik ga heerlijk winkelen, uit eten, en misschien wel een reisje boeken!

Volledig scherm Pieter Hazelager tikte net voor corona een aktetas en een bolhoed op de kop in de Goese kringloopwinkel. © Pieter Hazelager Pieter Hazelager: Mijn grootste wens en eerste daad na het vrijgeven van de lockdown is een bezoek aan de kringloopwinkel ‘Goed en Gebruikt’ te Goes. Bij een bezoek aan de weekmarkt te Goes bezocht ik ook altijd de kringloopwinkel. De markt kan ik nu bezoeken voor mijn stukje kaas, maar ik mis het meest het wekelijks bezoek aan de kringloop. Hierbij een foto van voor de nog net voor corona verworven trofeeën: een lederen aktetas en een heuse Engelse bolhoed.

Karin Jansen-Vermeire: Als eerste wil ik mijn zus lekker knuffelen; zij woont niet meer thuis en woont bij Tragel in Oostburg.

Volledig scherm Piet de Bruin: de wekelijkse tai chi. © Piet de Bruin Piet de Bruin: De wekelijkse Tai Chi, als belangrijke bewegingsoefeningen met anderen. Dit is voor het onderhoud van gezondheid, alsook voor sociale contacten in het activiteitencentrum, Padma te Middelburg.

Karel Kerckhaert: Hopelijk mijn ergernis stopzetten over de zogenaamde enorme vrijheidsberoving in het afgelopen jaar. In plaats van bezinning op wat de pandemie ons ook aan positiefs geleerd heeft, is de focus alleen maar gericht op de opening van de winkels, de horeca, de sportscholen, de avondklok enz. En… misschien kan ik ook mijn ergernis indammen over alle kritiek die is uitgestort over degenen die ons door deze periode heen hebben geloodst en daar nog steeds druk doende mee zijn.

Volledig scherm Lekker biertje op het terras. © Hans Hans: Eén van de lekkerste bieren drinken op het fijnste terras met het meest fantastische uitzicht van Europa: een Triple LeFort van de tap bij Panta Rhei.