KNRM redt twee bemanningsleden van zeiljacht in nood

VLISSINGEN - Reddingboot Koopmansdank van KNRM-station Neeltje Jans heeft vanochtend twee opvarenden gered van een zeiljacht dat in de problemen was geraakt.

Het jacht voer een mijl of drie ten noordwesten van de Kop van Schouwen toen het in de moeilijkheden kwam. De KNRM schoot te hulp en stelde vast dat de kiel van het zeilschip was afgebroken. De bemanningsleden van het zeiljacht zijn overgestapt op de Koopmansdank en waren daarmee veilig.

Daarop stapten twee bemanningsleden van de KNRM over op het zeilschip om een sleepverbinding te maken. Maar tijdens het slepen sloeg het jacht in ruwe zee om en vielen de KNRM'ers in het water. Zij zijn onmiddellijk gered maar het jacht kon niet direct worden geborgen. Op dat moment stond een westenwind van kracht 6 en waren er golven van 3 meter hoog.