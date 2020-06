Knops hoopt alsnog vandaag akkoord te bereiken over compensatie marinierskazerne

VIDEO | POLL Hrieps als zitfesti­val niet uitgeslo­ten; Zeeuwse evenemen­ten­we­reld staat in de startblok­ken

10:48 GOES - Liever vandaag, dan morgen. Kermisexploitanten en organisatoren van evenementen staan in de startblokken. Ze zien volop kansen nu het kabinet de coronamaatregelen heeft versoepeld. Zoals Sofyan Azzagari die bijna alles rond heeft voor pop-up beachbar Lima in Goes en Hugo Kramer, organisator van Hrieps, die zelfs een zittend festival nog wel ziet zitten.