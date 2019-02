Knop om na vijf weken Kebene

Vier geitjes werden geslacht tijdens de jaarwisseling. Dat gaf blije opwinding bij de kinderen in Kebene, het opvanghuis in het dorpje Ukunda aan de zuidkust van Kenia. Dat ligt ruim een uur van Mombasa. Cora was net aangekomen, had haar eerste schrik van kakkerlakken die uit een informatiemap sprongen net verwerkt en zag hoe de kindjes zich bomvol aten aan geroosterd geitenvlees. Dat bleek voorlopig ook het enige vlees, want daarna werd het meestal ugali (maismeelpap) met kool of met andijvie. ,,Die maaltijd heet ‘umba time’ en dan zitten alle kinderen netjes aan tafel met hun bord en beker voor zich’’, vertelt Cora. ,,Volgens strakke regels wordt het eten opgeschept en uitgedeeld: de kleintjes eerst. Die moeten dan netjes wachten tot iedereen wat heeft en er gezamenlijk het gebed wordt opgezegd. Dat uitdelen duurt soms wel tien minuten. Ik dacht aan mijn eigen kleinzoontje Tibbe in Rotterdam, die dat geduld nooit zou kunnen opbrengen.’’