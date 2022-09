KNMI waarschuwt voor zeer veel regen in Zeeland

Het KNMI heeft voor vandaag en morgen de waarschuwing code geel afgegeven voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland. Het verkeer moet rekening houden met overvloedige neerslag. In het zuidwesten komen geregeld zware buien voor en is kans op wateroverlast.

Het komende etmaal kan volgens het KNMI plaatselijk meer dan 50 millimeter regen vallen. Pas woensdagavond nemen de buien in aantal en intensiteit af.

Ook vanochtend had het verkeer hinder van het herfstweer. Op het piekmoment van de ochtendspits stond er 925 kilometer file op de A- en N-wegen. Volgens de ANWB ging het om de drukste ochtendspits van dit jaar.

Drukke avondspits

Rijkswaterstaat verwacht dat de avondspits mogelijk ook druk wordt. ,,Iedereen die vanochtend in de auto is gestapt, moet later ook weer naar huis. Of we veel files krijgen, hangt er onder meer van af in hoeverre de mensen gespreid naar huis gaan”, aldus een woordvoerster.

,,Een relatief groot deel van die voorspelde 50 millimeter is wel vannacht en vanochtend al gevallen in Zeeland”, relativeert Johnny Willemsen van WeerOnline. ,,Zeeland zit nu al op 40 millimeter neerslag.” Daar komt dus later vandaag en morgen nog wel wat bij.

Hoe staat dat in verhouding tot de buien van 10 september, toen op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen veel wateroverlast meldden? ,,50 millimeter is veel, dat zeker. Het is ongeveer zoveel als er valt in een maand waarin het niet al te veel regent. In een natte maand valt er zo’n 70 millimeter”, aldus Willemsen. ,,Maar in vergelijking met 10 september valt het mee. Toen meldde een amateurmeteoroloog in Terneuzen meer dan 100 millimeter. Dit keer valt er minder. Maar het houdt wel langer aan.”

De door het KNMI verwachte neerslag vandaag: Zeeland kleurt het donkerst op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland.