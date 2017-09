KNMI waarschuwt voor waterhozen in Zeeland

Zeeuwse hotels steeds meer in trek

8:00 VLISSINGEN - Het aantal hotelovernachtingen in Zeeland blijft groeien. In de eerste helft van dit jaar is er sprake van een toename van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal ging het om 746.000 overnachtingen, omgerekend gemiddeld 4100 hotelgasten per nacht in de provincie. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag heeft gepubliceerd.