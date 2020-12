Knallen in de keuken: Zeeuwse restaurants bereiden honderden kerstdiners voor thuis

poll Wat is dat toch, dat verlangen naar een witte kerst?

20 december ZEELAND - In je trui naar de supermarkt. Het kan, want koud is het met tien graden niet. En dat blijft voorlopig zo. Ook tijdens kerst. Maar ondertussen droomt Bing Crosby nog altijd van een white christmas. En rijden de Coca Cola trucks in de reclamespotjes door een maagdelijk wit landschap. Wat is dat toch, dat verlangen naar een witte kerst.