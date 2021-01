Klussende Zeeuwen zorgden voor een berg extra afval: mensen begonnen massaal aan bouwprojecten

TERNEUZEN - Coronajaar 2020 leverde in Zeeland fors meer afval op. De Zeeuwse gemeenten moeten dieper in de beurs tasten voor wat de vooral klussende Zeeuwen allemaal weggooiden.

Paul Marinissen, directeur van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD), heeft nog geen eindcijfers over het afgelopen jaar. ,,Die gegevens weten we pas wanneer de rekeningen van de verwerkers binnenkomen. Dat duurt doorgaans een maand.”

Acht ton duurder

Dat er fors meer afval was, is hem wel duidelijk. Marinissen schat de toename op tien, vijftien procent. ,,We hebben daarom eerder al een waarschuwing gegeven aan de Zeeuwse gemeenten dat de kosten een stuk hoger lagen. De ZRD was afgelopen jaar zeker acht ton extra kwijt aan de toegenomen afvalstroom. 380.000 euro meer aan afvalverwerking en 420.000 euro extra vanwege specifieke coronamaatregelen, zoals het inzetten van verkeersregelaars bij de milieustraten.”

,,We hadden eigenlijk verwacht dat de fors grotere afvalstroom zo rond september zou afvlakken, maar dat gebeurde niet. De gemeenten zien zich nu geconfronteerd met voldongen feiten. Ze moeten nu meer betalen. Dat gaf een hoop reuring bij de verschillende gemeenteraden.” Marinissen kan er weinig aan doen. ,,We kunnen alleen maar zeggen: jullie inwoners hebben dat afval geleverd en dit is wat het kost.”

Bouwprojecten

Marinissen kan uit de verschillende afvalstromen opmaken waar Zeeland zich mee bezig hield het afgelopen jaar. Dat was niet zozeer de tuin. ,,De hoeveelheid grof groenafval is bijvoorbeeld niet veel hoger. Wel zagen we veel puin-, grond- en bouwafval. Mensen zijn echt aan bouwprojecten begonnen die ze kennelijk al jaren hadden uitgesteld. Sinds de winkels en de bouwmarkten dicht zijn, is het ineens veel rustiger is op de milieustraten. We hebben nu ook afgeschaald en zetten nu geen verkeersregelaars meer in. Ik kijk hier vanaf mijn werkplek op de milieustraat bij de Koegors in Terneuzen en het is rustig, ik zie nu geen files meer.”

Door de drukte en vanwege coronamaatregelen ging het bij de milieustraten vaak iets trager dan gebruikelijk. Het leverde soms lange rijen wachtenden op, met ergernissen tot gevolg. ,,Onze beheerders zijn nu ook heel blij dat het nu wat even minder druk is. Kunnen ze eindelijk even ademhalen. De vraag is voor hoe lang. Voordeel van de maatregelen op de milieustraten is wel dat er beter gesorteerd werd dan normaal. De verschillende afvalstromen waren heel schoon. Het viel de verwerkers ook op. Afval uit Zeeland is gewild.”