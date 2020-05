Klokhuis Meet Up vertelt kinderen in live-stream over 75 jaar vrij zijn van angst

MIDDELBURG - Alle kinderen in Nederland kunnen dinsdag 9 juni thuis of op school meedoen aan een live-stream met chatbox-uitzending van Klokhuis Meet Up. Onderwerp is vrijwaring van angst, één van de vier vrijheden die president Roosevelt in de Tweede Wereldoorlog op papier zette.