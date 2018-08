Kloetings gezin geëvacueerd vanwege noodweer in Frankrijk: 'Het water stroomde door de voortent'

VALLON PONT D’ARC – Erica Vermeulen had woensdagavond al een vreemd voorgevoel: dit komt niet goed. ,,Ik zei tegen mijn man en kinderen: we moeten tasjes klaarzetten voor als we moeten evacueren.'' Nog geen halve dag later is het zover. Het regent dan al uren en uren zo hard dat het water door de voortent stroomt. ,,Je doet de caravan op slot, ritst de voortent dicht en denkt: we zien wel hoe we dit later terugvinden.''