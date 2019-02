Kloetinge hoofdstad van de Boekenweek

De Goese oud-burgemeester René Verhulst zal de schrijvers interviewen. Siebelink woont in Ede, de gemeente waar Verhulst momenteel burgemeester is. Speciaal voor de gelegenheid schreef de burgemeester een kort verhaal dat zal worden uitgereikt aan de bezoekers.

De voorverkoop van de boekenweekmiddag in Kloetinge is begonnen. Aanvang 14.00 uur. Kaarten kosten 10,- euro en zijn verkrijgbaar in de boekhandels in Goes.