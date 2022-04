Kloetinge gaat knallen met Koningsdag: ‘We zijn zo blij dat het weer kan’

Bijzonder: voor het eerst sinds 2013 was de heikikker te horen bij Renesse

RENESSE - In duingebied Zouten Haard hoorde natuurkenner Richard Slagboom een roepende heikikker. ,,Alsof er een fles onder water werd gehouden.” En dat is bijzonder, want de laatste geregistreerde waarneming van deze kikker die hij kon vinden, was in 2013.

5 april