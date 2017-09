Kleutermeester Sjef: veertig jaar fluitend naar school

videoMIDDELBURG - Hij zingt liedjes, bouwt blokkentorens, speelt in de blubber en hijst broeken omhoog. Een man die lesgeeft aan kleuters: dat is uitzonderlijk. Maar Sjef Hermans (63) doet niets liever. De kleutermeester van basisschool De Vossenburch in Middelburg staat veertig jaar voor de klas.

Twaalf kleuters dansen door de klas als meester Sjef op zijn gitaar speelt. ‘Mijn hoofd zit bovenaan. Op mijn voeten kan ik staan’, zingen ze. De armpjes gaan in de lucht. ‘Met mijn handen kan ik zwaaien…’

Harry heet het instrument van Hermans en het hangt minstens zes keer per dag om zijn schouder. ,,Mijn gitaar is mijn geheime wapen”, verklapt hij. ,,Ik word heel blij van muziek. En de kinderen ook. Ze krijgen er energie van. En het is nog leerzaam ook: ze bewegen en leren tegelijkertijd iets over taal en rekenen. We zingen als we gaan eten, als we gaan opruimen en als we in de kring zitten.”

Fantasie en spontaniteit

Hermans viert vandaag zijn veertigjarig jubileum als leerkracht. Hij stond in zijn loopbaan alle groepen, maar zijn hart ligt bij de kleuters. Sinds 1990 geeft hij les aan de jongste basisschoolkinderen, met uitzondering van de afgelopen anderhalf jaar. ,,Toen ik dit schooljaar de kans kreeg om terug te gaan, heb ik dat meteen gedaan. De fantasie en spontaniteit van kleuters trekt me. Ze leren zo veel op deze leeftijd: ze vinden een paar kastanjes op het plein en in een mum van tijd zijn ze een winkeltje begonnen. Ze kennen nog geen gêne: het maakt ze niet uit hoe ze eruit zien. Ze beginnen gewoon te dansen als ik ga zingen. En dat slaat over op mij. Ik word dan zelf ook weer even kind.”

Twee keer per dag gaat Hermans met zijn leerlingen naar buiten. ,,Dat doen we altijd, ook als het regent. We gaan met kruiwagens bladeren scheppen en daarna gooien we ze weer leeg. Dat lijkt nutteloos, maar het is heel leerzaam.”

Niet kinderachtig

Mannen hebben niks met kleuters, is een veelgehoord geluid. Sommige lerarenopleidingen laten jongens bewust geen stage lopen bij de jongste kinderen, omdat hen dat zou demotiveren om leraar te worden. ‘Onzin’, vindt Hermans. ,,Ik heb heel veel jongens als stagiair gehad. Ik zeg tegen ze dat ze niet moeten blijven staan, maar op een stoel moeten gaan zitten. Als ze dan gaan lego bouwen, staan in no-time alle kinderen bij die jongen. Dán krijgen ze er plezier in. Dit werk is niet kinderachtig. Ik leer nog steeds van mijn leerlingen. Als ik bijvoorbeeld zie hoe ze met een iPad in de weer zijn. Ze gaan onbevangen te werk en vaak lukt het ze ook nog.”

Hermans heeft nooit een functie als manager geambieerd. De laatste jaren is hij, behalve kleutermeester, ook muziekambassadeur voor alle scholen van scholenkoepel Archipel. ,,Ik ga elke dag fluitend naar mijn werk. Dat zit ‘m in hele kleine dingen. Gisteren kreeg ik bijvoorbeeld een tekening van één van de leerlingen. Een ander zei: ‘meester Sjef, ik heb van je gedroomd!’ En ik kreeg vanwege mijn jubileum een badborstel cadeau in de vorm van een gitaar. Ik liep naar huis en dacht: ‘wat een geweldige dag was het’.