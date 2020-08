Kleinst waterhoen duikt op in Wissenkerke, al moet je goed zoeken tussen het riet

Het was Corine Osté uit Ritthem die het vogeltje ontdekte. Zij gaat iedere week wel een keer op pad met haar camera om foto's te fotograferen. Afgelopen vrijdag was ze bij Wissenkerke, bij de vogelkijkhut van het Zeeuwse Landschap aan de Zandhoekweg. ,,We zaten in het vogelkijkhutje en ik zag iet heel kleins scharrelen in het riet", vertelt Osté. Ze heeft gelijk foto's gemaakt en deze gedeeld met de vogelwerkgroep Walcheren. ,,Toen was er nog even een beetje twijfel of het de kleine waterhoen was of de kleinst, maar het is de kleinst.” Het is niet haar eerste zeldzame vogel die ze spot. ,,Ik ontdek wel meer.”