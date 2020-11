Kleinere bussen op negen buslijnen vanaf zaterdag, rolstoelgebruikers moeten speciale bus bestellen

Patiënten­pa­nel Adrz is kritisch over werkwijze in teststraat bij ziekenhuis

19 november GOES - Het is mensen niet duidelijk hoe de GGD te werk gaat op de testlocatie bij ziekenhuis Adrz in Goes. Dat oordeel velt het patiëntenpanel van het ziekenhuis, waarin 173 Zeeuwen zijn vertegenwoordigd. Het ziekenhuis gaat naar aanleiding van de kritiek met de GGD in gesprek om de communicatie te verbeteren.