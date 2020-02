Kleiner wonen in je eigen dorp kan vaak niet. Zo zit Piet (82) vast in zijn te grote huis met te grote tuin

Leerplicht­wet vooralsnog leidend bij schooldi­rec­tie in conflict over schoolva­kan­ties

16:31 DEN HAAG/DOMBURG - ,,Te gek voor woorden dat we voor dit conflict tussen ouders en een basisschool voor het hoogste rechtscollege staan.” Dat zei Kitty Sins van Sportshop Domburg vandaag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Die boog zich over de vraag of het schoolbestuur van De Golfslag al dan niet terecht ‘moeilijk doet’ over het opnemen van vakantie buiten de reguliere periodes om.