Kleine ton subsidie om Zeeuwen met psychische aandoening aan werk te helpen

De nieuwe Ruggenberg: Piratenzoon landt in Sluis

10:40 Rob Ruggenberg vertelt in zijn nieuwste boek over Zain, zoon van een Marokkaanse piraat. Zain komt tijdens de Tachtigjarige Oorlog als slaaf op een Spaanse galei in Sluis terecht. Het is 1604, Maurits belegert de stad.