Kleine gemeenten gooien kont tegen de krib over komst van tweede expat centrum in Zeeland

In Zeeuws-Vlaanderen zit al meer dan twee jaar een Expat Center. Kenniswerkers en andere arbeidsmigranten kunnen er aankloppen voor hulp bij allerlei zaken, zoals het verkrijgen van een verblijfsvergunning, het doen van een taalcursus of het regelen van bankzaken en verzekeringen. Het zijn slechts een paar voorbeelden. Het is de bedoeling dat boven de Westerschelde een tweede centrum komt. Maar over de manier waarop zijn de gemeenten het allesbehalve met elkaar eens.

Deel van de oplossing

Er ligt nu een voorstel waarbij de dertien Zeeuwse gemeenten de komende drie jaar samen steeds een dikke drie ton ophoesten voor de twee centra. Allemaal betalen ze een jaarlijkse vaste bijdrage van tienduizend euro, plus nog een variabele bijdrage van vijftig cent per inwoner. Van de gemeenten boven de Westerschelde laten Vlissingen, Schouwen-Duiveland en Goes desgevraagd weten dat ze dit voorstel van de Vereniging voor Zeeuwse Gemeenten steunen. ,,Veel bedrijven krijgen hun vacatures moeilijk ingevuld. Wij zien in de komst van meer buitenlandse werknemers een deel van de oplossing’’, zegt de Goese wethouder André van der Reest. Op dit moment bestaat zeven procent van de beroepsbevolking in Zeeland al uit buitenlandse werknemers. De verwachting is dat dit nog zal groeien.

Quote Wij zien in de komst van meer buitenland­se werknemers een deel van de oplossing. André van der Reest, Wethouder Goes In de kleinere gemeenten is het enthousiasme een stuk minder groot. Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland vinden dat de kosten niet evenredig zijn verdeeld over de gemeenten. Een voorbeeld: Noord-Beveland (pakweg 7000 inwoners) zou volgend jaar 14.000 euro moeten betalen, terwijl Goes (39.000 inwoners) 30.000 euro moet aftikken. Dat staat niet in volledige verhouding met elkaar. Reimerswaal stelt dat ook klip en klaar vast: de kostenverdeling pakt ongunstig uit voor de kleinere gemeenten.

Noord-Beveland en Kapelle zijn ook kritisch op het feit dat het bedrijfsleven in de eerste jaren niet mee hoeft te betalen. Noord-Beveland staat in de basis positief tegenover de komst van een twee Expat Centrum, maar wil graag een nieuw voorstel over de financiering ontvangen. B en W van Kapelle en Reimerswaal zeggen de meerwaarde voor hun gemeente sowieso niet zo te zien. ,,Hier zijn het vooral uitzendbureaus die arbeidsmigranten werven’’, aldus een woordvoerster van Reimerswaal . ,,Zij hebben zelf goede lijnen om de migranten op te vangen. Er werken hier ook weinig hoogopgeleide expats.’’ Tholen laat ook weten vooralsnog niet mee te doen.

IND-loket

Zoals gezegd zijn Goes, Vlissingen en Schouwen-Duiveland positief. Die laatste wil na een paar jaar wel een evaluatie. Vlissingen vindt dan een aantal zaken nog wel concreter moet worden uitgewerkt. Zo is nog geen locatie voor een mogelijk tweede Expat Center gekozen. Van de gemeenten boven de Westerschelde moeten Veere, Middelburg en Borsele nog een besluit moeten nemen. Als dat is gebeurd, zal blijken wat de gevolgen zijn van de verdeeldheid. Volgens de Goese wethouder André van der Reest zou het mooi zijn als bij een eventueel tweede Zeeuwse Expat Center ook nog een IND-loket kan komen. Daar worden onder meer verblijfsdocumenten verstrekt. Het dichtstbijzijnde IND-loket zit nu in Den Bosch.

Hoe komt het eigenlijk dat veel bedrijven hun vacatures zo moeilijk gevuld krijgen? In deze video leggen we het uit: