Kleine afdelingen van D66 fuseren tot één afdeling Zeeland

Binnenstad aan Zee vraagt nieuwe inzichten voor eigentijd­se Vlissingse binnenstad

21:01 VLISSINGEN - Vlissingers gaan deze winter veel praten over hoe het verder moet met de stad. Over het toerisme, over de visie Vlissingen 2040, maar ook over de binnenstad. Wat moet die bieden over vijf jaar, vraagt Stichting Binnenstad aan Zee.