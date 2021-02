Klein meisje belandt onder het ijs in Goes

Studenten maken veertig animaties voor expositie in Watersnood­mu­se­um

16:41 OUWERKERK - Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk werkt voor een nieuwe expositie samen met tachtig studenten van kunstacademie St. Joost. Zij maken animaties over de stijgende zeespiegel. Die worden later dit jaar in het museum getoond.