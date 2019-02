Klanten Middelburgse Intertoys XL: ‘Een echte winkel is toch leuker’

Inschrij­ving Ride for the Roses gaat open

6:00 GOES - De inschrijving van de landelijke Ride for the Roses, met Goes als startplaats, gaat vandaag open. Ter gelegenheid daarvan delen vrijwilligers in Goes rozen uit. Wethouder Derk Alssema plaatst om 11.00 uur een fiets op de Grote Markt. Deze staat symbool voor de duizenden deelnemers die zondag 15 september worden verwacht.