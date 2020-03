Klanten geven veerdienst een dikke 8

Om te weten wat de klanten van het openbaar vervoer vinden voert het bureau CROW-KpVV jaarlijks het landelijke onderzoek OV-Klantenbarometer. Medewerkers van het bureau gaan op pad en vragen mensen in de bus, trein of boot wat hun ervaringen zijn. Het gaat daarbij om zaken als comfort, prijs, veiligheid en informatie. De reizigers in het Nederlandse openbaar vervoer waarderen hun rit en vaart in 2019 met gemiddeld een 7,8.

Op het water ligt dit cijfer een stuk hoger. De waardering van passagiers voor de veerdienst is in een jaar tijd met 0,4 punt gestegen. Van een acht-min in 2018 naar een dikke acht-plus vorig jaar. ,,De in 2019 ingezette acties om de dienstverlening en beleving te vergroten wordt dus blijkbaar door onze passagiers gewaardeerd. Zo werden bijvoorbeeld in 2019 de terminals gerenoveerd, de schermen met informatie voor de reizigers vernieuwd, werden e-tickets geïntroduceerd, de betaalmogelijkheden uitgebreid en werd de website stevig onder handen genomen”, reageert Westerschelde Ferry.

Op de veerboot tussen Vlissingen en Breskens vulden vorig jaar 502 mensen een formulier in. Voor bijna alle onderdelen kreeg de veerdienst een 8 of hoger. Alleen de prijs en het aantal afvaarten kreeg met een zesenhalf een magere voldoende. Wat dat laatste betreft laat Westerschelde Ferry weten dat het hoogseizoen dit jaar met acht weken wordt verlengd. Van 1 mei tot en met 20 september wordt gevaren met twee schepen.

Zeeuwen blijer in de bus

Ook in de bussen van Connexxion is vorig jaar naar de mening van de Zeeuwse passagiers gevraagd. 533 mensen vulden een formulier in. In totaal werd op 100 ritten in Zeeland de waardering gemeten. Ook hier steeg de waardering ten opzichte van 2018, van 7,5 naar 7,8. De Zeeuwen gaven in voorgaande jaren de bussen in hun provincie cijfers onder het landelijk gemiddelde. Maar in de laatste enquête toont nauwelijks verschil tussen de Zeeuwse en de landelijke resultaten. Opvallend is dat meer mensen zeggen gemakkelijker een zitplaats te kunnen vinden. Ook voelen meer mensen zich veilig tijdens de rit.