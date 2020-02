Klanten ergeren zich groen en geel aan spammend spamfilter van Zeelandnet

Delta, waar Zeelandnet onderdeel van is, biedt klanten een ‘eigen’ spamfilter voor @zeelandnet-mailadressen. Voor mensen met een premium-abonnement of hoger is dat gratis. Zij kunnen de voorziening, indien gewenst, zelf activeren. Ook kunnen zij aanvinken of ze een rapportage willen ontvangen in hun inbox waarin wordt gemeld welke ongewenste mail is tegengehouden, om zo te kunnen controleren of bepaalde mailtjes niet ten onrechte als spam zijn gemarkeerd. Sinds ongeveer tweeënhalve maand wordt vanuit het spamfilter echter ook aan klanten die dat niet willen een dagelijkse ‘rapportage’ verstuurd, tot soms twaalf keer per dag en dan ook nog met dezelfde inhoud. Of helemaal geen inhoud. Afmelden voor de mails lijkt echter niet of slechts tijdelijk te werken, tot ergernis van velen. Zij beschouwen de rapportage zélf daardoor inmiddels als regelrechte spam.